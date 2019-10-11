الرياض 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واساختتمت مساء اليوم منافسات كأس السوبر السعودي الإماراتي لكرة الطاولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة (الشرائع)التي جمعت بطل الدوري في المملكة النادي الأهلي وبطل الدوري في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة نادي الوصل الإماراتي، وانتهت المباراة بتفوق النادي الأهلي على شقيقة نادي الوصل بنتيجة 3 - 0 .وأسفرت نتائج بطولات الفردي بين اللاعبين أبطال اللعبة في كلا البلدين على فردي الرجال، التي حقق فيها المركز الأول والميدالية الذهبية اللاعب عبدالعزيز العبّاد (المملكة العربية السعودية)، فيما حل ثانياً عبدالله البلوشي (الإمارات)،تلاه ثالثاً مواطنه عيسى إبراهيم (الإمارات).وخطف المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات فردي فئة تحت 18 سنة اللاعب خالد الشريف (المملكة العربية السعودية)، وحل ثانياً زميله اللاعب تركي المطيري (المملكة العربية السعودية)، وجاء عيسى إبراهيم (الإمارات) المركز الثالث.وفي منافسات فردي فئة تحت 15 سنة حقق اللاعب خالد الشريف (المملكة العربية السعودية) المركز الأول والميدالية الذهبية وحل ثانياً سالم السويلم (المملكة العربية السعودية) وثالثاً محمد الحواي (الإمارات)، بينما استطاع اللاعب محمد السويلم (المملكة العربية السعودية) في منافسات فردي فئة تحت 12 سنة، الانفراد بالأسبقية والمركز الأول والميدالية الذهبية، وجاء هادي أبوالرحى (المملكة العربية السعودية)، فيما حل ثالثاً منصور عبدالله (الإمارات)وتوج اللاعبين رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد وأمين عام الاتحاد الإماراتي لكرة الطاولة (رئيس والوفد الإماراتي) حسن الزرعوني، وعضو مجلس إدارة الاتحاد عبدالرحمن الراشد، وعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز الطاهر، وأمين عام الاتحاد السعودي لكرة الطاولة ياسر بن محمد الحبيش.//انتهى //22:03ت م0151