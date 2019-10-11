واشنطن 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسحذرت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تركيا بفرض عقوبات قاسية بسبب عدوانها على شمال شرق سوريا.وأكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن تركيا قد تواجه عقوبات قاسية جدًا بسبب توغلها في سوريا لمحاربة القوات الكردية.وقال منوتشين في مؤتمر صحفي عقده في واشنطن اليوم: " إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى صلاحيات واسعة لوزارة الخزانة لفرض عقوبات على تركيا في حال تجاوزت الخطوط الحمراء"، مشددًا على أن واشنطن لن تفرض عقوبات على أنقرة في الوقت الحالي، لكنها تستطيع شل الاقتصاد التركي إذا اضطرت إلى ذلك.// انتهى //22:37ت م0152