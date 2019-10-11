بغداد 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسوجه مجلس الأمن الوطني العراقي اليوم بتامين الحماية لحدوده مع سوريا لاحتواء تداعيات العدوان التركي على شرق الفرات.وذكر بيان حكومي أن المجلس وجه قيادة قوات حرس الحدود والقطعات العسكرية للجيش العراقي لتأمين الحدود مع سوريا وبناء سياج سلكي وأبراج ونصب كاميرات حرارية لتأمين الحدود فضلا عن تخويل وزارة الهجرة والمهجرين الصلاحيات الإدارية والمالية لبناء مخيم لاحتواء سكان مخيم الهول السوري.// انتهى //22:53ت م0153