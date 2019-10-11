أبوعريش 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسنظمت جمعية التنمية الاجتماعية بحاكمة أبوعريش أمس، دورة تدريبية بعنوان "مهارات التهيئة لسوق العمل"، وذلك ضمن مشروع "إكساب" لتدريب وتأهيل الشباب والفتيات الطموحين، بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة جازان، بمقر العمادة.واشتملت الدورة على عدد من المحاور التدريبية عن مزايا العمل في القطاع الخاص، ومفهوم العمل وتعريف الوظيفة وبيان حقوق ومسؤوليات وواجبات الموظف، وخطوات وآليات وتقنيات البحث عن وظيفة في القطاع الخاص، وكيفية إعداد سيرة ذاتية نموذجية، والتعريف بالمقابلات الوظيفية وطريقة إجرائها.وتعد الدورة الثانية ضمن مشروع "إكساب" ، حيث جاءت الدورة الأولى بعنوان "إدارة الموارد البشرية"، بهدف التعريف بمفهوم الموارد البشرية والمستويات الإدارية ومفهوم تخطيط الموارد البشرية وطرق تقييم الأداء ، حيث بلغ عدد المستفيدين من الدورتين 300 شاب وفتاة.// انتهى //23:07ت م0154