جدة 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسعقدت جمعية رعاية الأجيال بمنطقة مكة المكرمة أمس، اجتماعها السنوي للجمعية العمومية بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور إبراهيم بن مهنا المهنا، وأعضاء الجمعية وذلك بمقر إدارة الجمعية بجدة.وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز المنجزات التي حققتها الجمعية خلال الفترة الماضية ومنها تقديم أكثر من 12 برنامجًا متنوعًا، استفاد منها ما يقارب 6 آلاف شاب وفتاة في منطقة مكة المكرمة، وتهدف إلى إبراز قدراتهم وتنمية مواهبهم ومهاراتهم، وإذكاء روح التنافس والإبداع والإيجابية بينهم، وتعميق انتماءهم لمجتمعهم ووطنهم، من خلال مساعدتهم في بناء وصناعة المبادرات المجتمعية، وطرح الأفكار الإعلامية المميزة والحلول المجتمعية الإبداعية، وإكسابهم مهارات حياتية مختلفة في جوانب التواصل والانضباط وغيرها، وتعزيز جوانب القيادة في شخصياتهم .وناقش الاجتماع كذلك التقرير المالي للعام الماضي 2018م، واستعرضت عددَا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها القرارات.يذكر أن جمعية رعاية الأجيال بمنطقة مكة المكرمة تقدم العديد من البرامج التطويرية والمهارية والترفيهية والقيمية التي تنمي الإبداع والتميز والإيجابية في جيل الشباب، وفق رؤية احترافية مدروسة تتوائم مع أهداف رؤية السعودية 2030 ، لمساعدة شباب الوطن أن يشقوا طريق الإنجاز والإبداع لخدمة مجتمعهم ووطنهم .// انتهى //23:26ت م0155