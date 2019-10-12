الرياض 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي في وفاة أخيه سعد عمر جيله رحمه الله .وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ وفاة أخيكم سعد عمر جيله – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون ".// انتهى //00:13ت م0156