الرياض 12 صفر 1441هـ الموافق 11 أكتوبر 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي في وفاة أخيه سعد عمر جيله رحمه الله .وقال سمو ولي العهد " تلقيت نبأ وفاة أخيكم سعد عمر جيله ـ رحمه الله ـ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".// انتهى //00:14ت م0157