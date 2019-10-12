بغداد 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسأعلنت الحكومة العراقية اليوم تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث العنف التي شهدتها الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.وقالت في بيان لها إن مجلس الأمن الوطني العراقي الذي يرأسه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيعلن نتائج هذا التحقيق في غضون خمسة أيام تبدأ من يوم غدٍ، مضيفًا أن التحقيقات تشمل حالات قتل وإصابة المتظاهرين وأفراد الأمن والاعتداءات على المنشآت والمباني والبنى التحتية ووسائل الإعلام.// انتهى //00:17ت م0158