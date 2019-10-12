الرياض 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واساستقبلت أقسام معرض الصقور والصيد والسعودي في نسخته الثانية أكثر من ٧٠ ألف زائر اليوم في أولى أيامه والمقام حالياً في واجهة الرياض بتنظيم من نادي الصقور .واكتظت الأجنحة والأقسام المشاركة في المعرض بالحضور منذ الساعات الأولى لانطلاقه علماً أن التواجد خارج المعرض كان قبل افتتاح المعرض "الثانية عشرة "ظهراً بساعات كما تم إغلاق البوابات الخاصة بسبب توافد أكثر من هذا العدد خارج مقر المعرض .يذكر أن المعرض يستمر حتى الثلاثاء المقبل ويستقبل زواره يومياً لمدة ١٢ ساعة يومياً من ١٢ ظهراً حتى ١٢ ليلاً .// انتهى //01:18ت م0164