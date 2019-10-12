جدة 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واستشهد محافطة جدة يوم غد إنطلاق الحملة الإعلامية للمرحلة الثانية للبرنامج التدريبي لتوطين الوظائف "توطين 2" وجائزة "نقدر" لتوطين الوظائف، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص وذلك بالياسمين مول بجدة.وتستهدف الحملة وسائل الاعلام المختلفة وتعتمد على بث الرسائل التوعوية للشباب بطرق مباشرة وغير مباشرة وبأدوات عصرية من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الاعلانية المختلفة لتكون ذراعا توعويا يسهم في تغير الصورة الذهنية للشباب تجاه مهنة البيع والمهن المختلفة ومتطلبات سوق العمل في ثلاثة عشر مجالا.وتتميز الحملة هذا العام بإطلاق فعاليات تنافسية إيمانا بأهمية دور الشباب كونهم القوة الحقيقية لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، وما شهدته المملكة في الأونة الأخيرة من استحداث خطط التحول الاقتصادي واحلال وظائف للشباب السعودي.وتقوم فكرة جائزة " نقدر " لتوطين الوظائف على مجموعة من المسابقات التفاعلية والتحفيزية لعدد من المسارات المهنية المختلفة وفق آلية تنظيمية ودليل إجراءات يشارك في تنفيذها لجان متخصصة ووفق معايير واضحة لقياس مؤشرات الفعالية والتأثير ، من أبرزها التميز البيعي إضافة لمسارات خصصت للمبادرات الاجتماعية والتعليم والاعلام ومساهماته في توعية الشباب ولفت أنظارهم لسوق العمل ومتطلباته كما سيتم الاعلان عن الجائزة وهيكلها التنظيمي وآلية المشاركة بها والجدول الزمني ومسارتها وشروط الاشتراك بشكل مفصل ، والتي ستعطي مساحة واسعة لخلق فرص نوعية للشباب وتكون بمثابة المحفز لكافة الجهات المعنية بتوطين الوظائف.وتعتبر الرسائل الإعلامية والأهداف التوعوية هي أحد أهم مخرجات جائزة "نقدر" لتوطين الوظائف وقيمة مضافة للجهات المشاركة من القطاع العام والخاص ومايصاحبها من فعاليات وأنشطة توعوية وتنموية متنوعة من أجل تحفيز الشباب وخلق مساحة من التنافس جيل واعد ومنتج.// انتهى //01:19ت م0165