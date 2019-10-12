الرياض 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واسيشارك ديوان المظالم -من خلال جناح خاص- في المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي الذي ينظمه مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بعنوان " الابتكار واتجاهات التجديد في المكتبات "خلال الفترة من 10 - 12 محرم 1441 هـ بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، والذي يحظى برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله –.ويقدم الديوان من خلال جناحه شرحاً لاختصاصاته، و نبذة عن محاكمه الإدارية في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى ذلك يستعرض الديوان في جناحه أبرز الخدمات الإلكترونية التي يقدمها للمستفيدين من خلال نظام معين الإلكتروني، وكيفية الاستفادة منها بشكل مثالي يوفر الوقت والجهد على المستفيد، كما يتضمن الجناح عرضاً لآخر إصدارات ومدونات المبادئ والأحكام القضائية الإدارية التي أصدرها الديوان على مدى ستة عقود من الزمن، حتى الوقت الحالي الورقية والإلكترونية.وتأتي مشاركة ديوان المظالم في هذا المعرض تأكيدًا لحرصه على تعزيز العلاقات التكاملية بين مؤسسات الدولة، وتفعيل مبادئ الشراكة والتعاون، بالإضافة إلى رفع الوعي القضائي و نشر الثقافة الحقوقية، تحقيقاً لأهدافه الاستراتيجية التي تضمنتها خطته الاستراتيجية 2020م.// انتهى //01:24ت م0166