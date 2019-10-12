الرياض 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واسيقيم معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية الذي انطلقت فعالياته اليوم ويستمر حتى 15 بتنظيم من نادي الصقور السعودي أمسية شعرية وذلك على مسرح المعرض.ويحيي الأمسية الشاعر مدغم أبو شيبة والمنشد مهنا العتيبي وستقام عند التاسعة مساءً يقدما من خلالها باقة من أعمالهما المميزة.يذكر أن المعرض يقام هذا العام على امتداد طريق المطار بالقرب من واجهة الرياض، وعلى مساحة تقارب 36 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 30 قسمًا من بينها أقسام عارضي ومنتجي الصقور، والأسلحة، ومستلزمات الصيد والرحلات البرية، ومستلزمات الصقور، ومركزاً تعريفياً بالصقور وتاريخها، إضافة إلى العديد من الأقسام المتنوعة.// انتهى //01:24ت م0167