أحد المسارحة 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أحد المسارحة في منطقة جازان غدًا، محاضرة دعوية بعنوان " الأصول الثلاثة "، يلقيها أحمد بن محمد المحزري، وذلك بمسجد علي بن حسن محزري بقرية عسيان بالمحافظة.وتأتي المحاضرة التي تقام بعد صلاة المغرب، ضمن البرامج والفعاليات التي ينظمها المكتب خلال العام الحالي.// انتهى //01:25ت م0168