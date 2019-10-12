الرياض 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واسأختتمت اليوم الخميس منافسات بطولة المملكة للرماية على أسلحة ضغط الهواء (بندقية ومسدس) على مستوى (الفردي - الفرق) لجميع الفئات مبتدئين، درجة أولى، ممتاز، والتي جرت منافساتها في الفتره من 6 - 10 أكتوبر الجاري ونظمها الاتحاد السعودي للرماية بمنطقة الرياض.وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للرماية فارس عصمت السعدي أن البطولة تهدف إلى صقل جيل من الرماة الجدد وبث روح المنافسة للرماة الدوليين ورماة الدرجة الأولى بما يحقق ارتفاع المستوى المهاري للرماة وصولاً لتحقيق النتائج المشرفة للمملكة في البطولات الخارجية، وأشار إلى أن هذه البطولة تأتي استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية الرابعة عشر للرماية على جميع الأسلحة شهر نوفمبر القادم وتحتوي على بطائق تأهيل لأولمبياد طوكيو 2020.وجاءت نتائج الفردي في:- منافسات البندقية ضغط الهواء لدرجة المبتدئين، وحقق المركز الأول مدعج سعود السهلي (الحرس الوطني)، وجاء ثانياً فهد ناصر العجمي ( الحرس الوطني ) وفي المركز الثالث محمد خالد العويد (الحرس الوطني).- منافسات المسدس ضغط الهواء لدرجة المبتدئين حقق المركز الأول عبدالمجيد سليمان الصقيهي (الحرس الملكي)، وفي المركز الثاني نايف سيف السهلي (الحرس الوطني)، وجاء في المركز الثالث إبراهيم محمد الحوطي (الحرس الملكي).- منافسات البندقيه ضغط الهواء للدرجة الأولى، احرز خالد عمر التركي المركز الأول (الحرس الملكي)، وفي المركز الثاني عبدالله مسحل العتيبي (حرس الحدود)، وجاء في المركز الثالث مشعل خالد الحصيني (الحرس الملكي).- منافسات المسدس ضغط الهواء للدرجه الأولى، احرز سعيد محمد الحارثي المركز الأول ( الحرس الملكي)، وفي المركز الثاني حمود عوض الأحمري (الحرس الملكي)، فيما حقق وليد صالح الدميخ المركز الثالث (الحرس الملكي).- منافسات البندقية ضغط الهواء لدرجة الممتاز حقق مسفر عبود العماري المرتبة الأولى (القوات الجوية)، وجاء ثانياً مبارك مسفر الدوسري (القوات الجوية)، وفي المرتبة الثالثة محمد فواز الحربي (القوات البرية).- منافسات المسدس ضغط الهواء لدرجة الممتاز، حقق عطا الله نداء العنزي المركز الأول (حرس الحدود)، وفي المركز الثاني عقيل عبدالهادي البدراني (القوات البرية)، وفي المركز الثالث محمد فهد الهلالي (الحرس الملكي).وجاءت نتائج الفرق على النحو التالي:-- منافسات البندقية ضغط الهواء لدرجة المبتدئين حققت وزارة الحرس الوطني المركز الأول، وجاء في المركز الثاني رئاسة الحرس الملكي ، وفي المركز الثالث قوات أمن المنشآت.- منافسات المسدس ضغط الهواء لدرجة المبتدئين، جاء في المركز الأول وزارة الحرس الملكي (أ)، وفي المركز الثاني وزارة الحرس الملكي (ب)، وجاء ثالثاً شركة ارامكو السعودية.من جهته عبر المدير التنفيذي للاتحاد السعودي أحمد منصور الشهراني عن بالغ الشكر والتقدير للأمير عبدالعزيز تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة على حرص سموه الدائم والمتابعة التي تحظى به اللعبة من أجل تهيئة كل الامكانات لنجاح اللعبة مؤكداً حرص الجميع على بذل المزيد من الجهد ومواصلة العطاء من أجل تحقيق النتائج المرجوة التي تعكس المستوى المعروف عن لعبة الرماية.// انتهى //01:25ت م0169