الرياض 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ ملك إسبانيا بذكرى اليوم الوطني .. وتعزي الرئيس الجيبوتي في وفاة أخيه.نائب أمير الشرقية يشيد بجهود الهيئة لتعزيز الوعي الفكري.سعود بن خالد يكرم 80 يتيماً ويسلّم سبع أسر وحدات سكنية.السديس لطلاب جامعة الإمام: الفرقة والاختلاف هلاك وضياع للأمن والاستقرار.موسم الرياض.. الواجهة السياحية والترفيهية للعالم.روسيا تحذر تركيا من بعث «داعش».هل تهزم تركيا للمرة الثالثة في سورية؟.الجزائريون يتظاهرون مجدّداً ويرفضون الانتخاباتبريطانيا والاتحاد الأوروبي يسرعان مفاوضات «بريكست».مناطق الحوثي.. سجون متنقلة.مسؤول فلسطيني :إسرائيل تركت للفلسطينيين «كنتونات إبرتهايد» في الضفة.العراق: ائتلاف النصر يمهّد لاستجواب عبدالمهدي// يتبع //06:46ت م0003