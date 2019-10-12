وقالت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (موسم الرياض):مع انطلاقة فعاليات «موسم الرياض» يوم أمس، ينطلق سكان العاصمة السعودية وزوارها ليستمتعوا بأجواء الفرح والبهجة، ويمضوا نحو التفاعل مع بسمات الحياة دون قيود وتعقيدات ما أنزل الله بها من سلطان.وأضافت أن الأنشطة الـ100 التي يحتضنها الموسم الذي يمتد لـ70 يوما، تتنوع بين عروض حماسية وحفلات غنائية شرقية وأجنبية وتراث وفنون وكرنفالات ومهرجانات ترفيهية ورياضية.ورأت أن هذه الفعالية التي تسعى لأن تكون أضخم حدث ترفيهي في العالم تتوافق مع بدء المملكة في استقبال السياح من الخارج، وما يمثله ذلك من إعطاء انطباع جيد عن سعودية اليوم المتجهة نحو آفاق الغد المشرقة، والساعية لتكون أحد المقاصد السياحية المهمة على مستوى العالم.وأوضحت أنه لم يكن لهذا المشهد الترفيهي العالمي أن يتم بهذا التألق لو لم تكن هناك جهود جبارة بُذلت، وعمل متواصل ومضن سهر من أجله شابات وشباب هذا الوطن، في اللجان العاملة للإعداد لهذا الموسم ليكون على مستوى استثنائي عالميا.وختمت :إنه وطن متجه دون تردد نحو الألق والاندماج مع الحياة التي يعيشها العالم في هذا الكوكب، التي أصبحت سمة لهذا العصر، وترك الانغلاق والتقوقع على الذات، التي نأمل أن يكون هذا الموسم انطلاقا نحو تجاوزها.// انتهى //06:49ت م0006