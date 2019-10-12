طوكيو 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واساقترب الإعصار القوي "هاجيبس" من اليابان اليوم السبت حيث ضربت الأمطار الغزيرة والرياح القوية الأقاليم الشرقية والوسطى من البلاد.ومن المتوقع أن يصل "هاجيبس" إلى اليابسة في شرق ووسط اليابان مساء اليوم السبت، وقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حدوث انهيارات طينية وفيضانات وهبوب رياح "عاتية" وهطول أمطار قياسية .وتسببت العاصفة في إلغاء أكثر من 1660 رحلة جوية، حسبما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية، بينما تم إيقاف العديد من خدمات القطارات، بما في ذلك، خدمات القطار الرصاصة في شرق ووسط اليابان حسبما أعلن المسؤولون عن التشغيل .// انتهى //06:58ت م0008