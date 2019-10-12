طرابلس 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على جهود رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وحكومته من أجل رفع المعاناة عن الأسر النازحة فى عدة بلديات ، مشيرةً إلى توجيهات السراج إلى لجنة الأزمة بضرورة إيجاد مسكن ملائم لتلك الأسر التى نزحت بسبب الحرب الدائرة فى جنوب العاصمة ، وكذلك توفير كافة النتطلبات الحياتية والغذائية قبل حلول فصل الشتاء.وأخبرت الصحف أن خطاب رئيس مجلس النواب عقيله صالح الذي سيتم توجيهه للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وكل المنظمات الدولية الأخرى، يتناول عدم شرعية المجلس الرئاسي لكون الاتفاق السياسي لم يضمن في الإعلان الدستوري ولم ينال ثقة مجلس النواب ولم يؤدي اليمين الدستورية كما هو معمول به في كل دول العالم.وتطرقت الصحف إلى دعوة السفارة الفرنسية الشركات الليبية إلى المشاركة في منتدى «طموح أفريقيا 2019»، الذي يمثل الحدث الأهم لمجتمع الأعمال التجارية بين أفريقيا وفرنسا.ونوهت الصحف دعوة وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي إلى ترجمة الجهود الدولية الرامية لوضع حد للأزمة الليبية، موضحًا أن تونس «ستكون صوت العالم العربي وأفريقيا، وستسهم بشكل عملي في تكريس دبلوماسية وقائية وفعالة وتعزيز أجندة سلام في المنطقة وجميع أنحاء العالم»،وعرجت الصحف على تصريحات المبعوث الأممي غسان سلامة، مشيرةً إلى تعبيره عن أمله في أن يسفر مؤتمر برلين المقرر عقده الشهر المقبل عن إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، يلزم القوى الأجنبية بوقف «حرب بالوكالة» ووضع آلية عاجلة لتطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.// انتهى //08:38ت م0011