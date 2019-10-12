بيروت 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واسركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد مع تنامي أزمة الصرف بين الليرة والدولار .وأخبرت صحف لبنان عن عودة الاحتجاجات إلى العاصمة الجزائرية في أسبوعها الرابع والثلاثين وسط إنتشار كثيف لقوات الأمن والشرطة.وتطرقت صحف السبت إلى منح جائزة نوبل للسلام إلى رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد بسبب دوره وجهوده في المصالحة التاريخية بين بلاده وإريتريا.// انتهى //09:05ت م0012