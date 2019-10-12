الخرطوم 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم،بتأكيد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في الإجتماع الوزاري المشترك بين السودان وأثيوبيا أمس دعم بلاده المستدام للسودان في كل المحافلالدولية حتى يتم رفع اسمه من قائمة الإرهاب.وأشارت الصحف إلى إفشال قوات المقاومة اليمنية المشتركة المدعومة من التحالف العربي أمس، هجومين لميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظتي الضالع والحديدة.وعرجت على إصابة العشرات من المتظاهرين السلميين الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مسيرات العودة شرق غزة ومسيرة كفر قدوم بالضفة.وأبرزت تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في اتصال هاتفي أمس، على أهمية تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة، التي تشهد تعثراً.ونشرت إعلان المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق، عن إحالة ملفات تسعة من كبار المسؤولين إلى القضاء بينهم وزراء ووكلاء وزراء ومحافظون.ونقلت عن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا والولايات المتحدة اتفقتا على التواصل الوثيق بشأن حملة تركيا في شمال سوريا.// انتهى //09:23ت م0013