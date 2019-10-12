إسلام آباد 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تأكيد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وقوف الشعب الباكستاني بثبات مع الشعب الكشميري لتأييد حقه المشروع في تقرير المصير.وأخبرت عن استدعاء الخارجية الباكستانية للقائم بأعمال السفير الهندي لدى إسلام آباد للاحتجاج على عمليات القصف من جانب القوات الهندية على الحدود مع باكستان.واهتمت بتحذير المجتمع الدولي من الآثار السلبية على أمن المنطقة للعملية العسكرية التي تشنها القوات التركية على الأراضي السورية. وأبرزت دعوة باكستان للمجتمع الدولي إلى ضرورة بذل جهود متظافرة لمكافحة ظاهرة الإساءة إلى الأديان والثقافات حول العالم.وتابعت جهود رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لاحتواء مساعي أحزاب المعارضة لتنظيم احتجاجات ضد حكومته نهاية الشهر الجاري. وتطرقت إلى حصول باكستان على دعم فني من ألمانيا بقيمة 23.4 مليون يورو لتعزيز التنمية الاجتماعية.وعرجت إلى زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الهند بدعوة رئيس الوزراء الهندي نيرندرا مودي. وتناقلت إعلان البنك الدولي عن توقعاتها بتراجع اقتصاد إيران بنسبة 8.7 بالمئة في العام المالي 2019-2020. وأخبرت عن حصول رئيس أثيوبيا آبي أحمد على جائزة نوبل للسلام للعام الجاري.// انتهى //09:25ت م0014