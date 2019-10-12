مكة المكرمة 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واسأصدرت بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة "٨٦٦" رخصة بناء عن طريق نظام "بلدي" وذلك خلال الربع الثاني من السنة المالية .وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح أن رخص البناء الصادرة ضمن نطاق البلديه اشتملت على رخص جديدة، ورخص تسوية وضع، ورخص إضافة وتجديد، لافتاً إلى أن المخططات السكنية جنوب مكة تشهد تقدماً ملحوظاً في أعمال البناء والتطور العقاري.من جهته أكد رئيس قسم رخص البناء المهندس عبدالعزيز جلله أن نظام "بلدي" الإلكتروني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية ساهم بشكل فعّال في تسهيل إجراءات رخص البناء وسرعة إنجاز طلبات المواطنين بكل يسر وسهولة وفي وقت قياسي .// انتهى //09:33ت م0016