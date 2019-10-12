القاهرة 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وأكدا خلاله أهمية تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة.ونشرت تأكيد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري حقق تحسنًا كبيرًا خلال السنوات الماضية من خلال تبني مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجريئة والطموحة لمعالجة الاختلالات الداخلية.وسلطت صحف السبت الضوء على الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد في وقت لاحق اليوم لبحث تداعيات العدوان التركي على شمال سوريا.وركزت على الوضع في الأراضي السورية، مبرزة مواصلة القوات التركية عملياتها العسكرية بطلعات جوية مكثفة استهدفت أهداف تابعة للمقاتلين الأكراد، مما أدى إلى مقتل المئات وإجبار عشرات الآلاف في القرى الحدودية على الفرار.ونشرت في الإطار ذاته، تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن العملية العسكرية التي تنفذها تركيا في سوريا قد تحيي تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة.وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن إصابة 5 أشخاص في حادث طعن وقع بمركز تجاري بمدينة مانشستر البريطانية.// انتهى //09:45ت م0020