رام الله 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المسيرات السلمية في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.وسلطت الصحف الضوء على خطة إسرائيلية لإقامة منشأة لاستغلال الطاقة من النفايات على أرض الضفة.وأولت اهتماما بأقوال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، أن سلطات الاحتلال ستتيح قريبًا لليهود "حريّة العبادة وممارسة الشعائر الدينية" في المسجد الأقصى، وذلك في ظل المعطيات التي تشير إلى ارتفاع مستمر لعدد المستوطنين الذين اقتحموا الحرم القدسي، منذ تولي إردان المنصب عام 2015.وأوردت صحف اليوم خبر حصول رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على جائزة نوبل للسلام هذا العام تقديراً لجهوده الرامية إلى تحقيق السلام والتعاون الدولي وخاصة مبادرته لحل النزاع الحدودي مع الجارة إريتريا.وتناقلت صحف اليوم دعوة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تركيا إلى أن تنهي في أسرع وقت هجومها في سوريا.// انتهى //09:57ت م0022