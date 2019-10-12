بريدة 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واستطلق الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم ممثلة بمركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر غدًا، المرحلة الخامسة من برنامج التدريب المجتمعي " أتقن " ضمن مبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المجتمعية.وينفذ البرنامج بالمنشآت التدريبية المتعددة بالمنطقة " الكليات التقنية بنين وبنات, والمعاهد الصناعية الثانوية" وتستقبل طلبات المتقدمين عبر البوابة الإلكترونية للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالقصيم .وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد بن صالح المذن أن البرنامج يستهدف أفراد المجتمع لإكسابهم المهارات الأساسية في المجالات المهنية المتعددة كصيانة أجهزة الحاسب والأمن السبيراني و مقدمة أوفس والفوتوشوب والمونتاج ومهارات حساب القيمة المضافة و شبكات الحاسب وصيانة الجوال وإدارة الفعاليات والمناسبات .ويضاف للبنين الكهرباء والتمديدات المنزلية والتكييف والتبريد وصيانة السيارات ، كما يضاف للنساء مهارة التجميل وتصفيف الشعر وذلك تلبية لتعدد رغبات المتقدمين للبرامج وإسهاماً في تطوير مهارتهم وتحقيق المسئولية المجتمعية للمؤسسة.وبين المذن أن القبول فوري عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج وانطلاق التدريب سيبدأ بتاريخ 28 / 2 /1441هـ في الفترة المسائية بحيث ستكون مدة كل برنامج 4 أيام بمعدل 4 ساعات يومياً يمنح المتدرب بعدها شهادة حضور معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والبرنامج متاح لكافة فئات المجتمع العمرية ابتداءً من سن 15 عامًا فما فوق ويشمل الموظفين وغير الموظفين من أفراد المجتمع.// انتهى //10:01ت م0023