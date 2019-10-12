بغداد 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاتصالات الهاتفية التي أجراها الرئيس العراقي برهم صالح مع عدد من قادة المنطقة والمسؤولين العرب والأجانب بشأن التوغل التركي في الأراضي السورية، مركزةً على تحذيره من تداعيات هذا الإجراء على الأمنين الإقليمي والدولي.وأشارت الصحف في هذا السياق إلى الاجتماع الطاريء المقرر أن يعقده وزراء الخارجية العرب في القاهرة اليوم بناءً على طلب مصر للتشاور حول هذه التطورات.وعرجت صحف السبت على الشأن الأمني الداخلي، منوهةً بإعلان خلية الإعلام الأمني العراقية الرسمية عن مقتل 10 من قياديي “داعش” بضمنهم 4 يرتدون أحزمة ناسفة في قرية سميلات بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد.وتناولت تصويت مجلس النواب في جلسته الأخيرة على المرشحين لشغل منصبي وزيري التربية والصحة, فضلًا عن التصويت على استقالة وزير الصحة السابق.وكتبت عن إعلان الحكومة فتح منافذ لاستقبال طلبات الباحثين عن العمل على منحة مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثة أشهر.// انتهى //10:01ت م0024