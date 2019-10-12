عمّان 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم ، الاتصال الهاتفي للعاهل الأردني عبدالله الثاني، مع سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وتأكيده على عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، والحرص على توطيدها في مختلف المجالات.وتحدثت عن إصابه عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي جراء مهاجمة جيش الاحتلال المسيرات الأسبوعية شرق قطاع غزة.واهتمت بعقد جامعة الدول العربيّة اليوم اجتماعًا طارئًا على مستوى وزراء الخارجية العرب للبحث في الهجوم التُركي على القوّات الكرديّة في شمال سوريا.وفي ذات السياق، نشرت تحذير الولايات المتحدة الأمريكية لتركيا بفرض عقوبات قاسية بسبب عدوانها على شمال شرق سوريا لمحاربة القوات الكردية.// انتهى //10:19ت م0025