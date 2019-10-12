الجزائر 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 اكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بمسيرات الحراك الشعبي في جمعته الـ34، في العاصمة الجزائر ومدن أخرى، وسط تعزيزات أمنية مكثفة، للمطالبة بالتغيير الجذري للنظام ورفض تمرير قانون جديد للمحروقات.ورصدت لقاءات وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم مع نظرائه الأوروبيين والعرب على هامش منتدى برشلونة لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط، مخبرة أنها تناولت الأوضاع في ليبيا ومالي وسوريا.وأبرزت دخول الانتخابات الرئاسية في تونس محطة الحسم، مبينة أن التونسيين سيختارون غداً الأحد رئيسهم الثالث لإخراج البلاد من ازمتها الاقتصادية وتحقيق أهداف ثورة الياسمين.وتابعت صحف السبت تطورات الأوضاع في شمال سوريا، مشيرة إلى أن جامعة الدول العربيّة تعقد اليوم اجتماعًا طارئًا على مستوى وزراء الخارجية لبلورة موقف عربي موحد من التحرك العسكري التركي.وفي متفرقات أخرى، تناقلت صحف الجزائر إلى منح جائزة نوبل للسلام إلى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد نظيره جهوده في عقد مصالحة بين بلاده وإريتريا.// انتهى //11:58ت م0031