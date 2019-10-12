الرياض 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واسبدأ مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية أنشطة دورته الجديدة من برنامجه الدولي: " شهر اللغة العربية "، وذلك في عدد من المدن البرازيلية خلال شهر أكتوبر الحالي، حيث يستمر المركز في تقديم مجموعة من البرامج العلمية والأنشطة اللغوية في خدمة اللغة العربية على مدى شهر كامل, ضمن جهود مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية على الصعيد الدولي .وأوضح الأمين العام المكلف للمركز الدكتور محمود إسماعيل صالح أن برنامج "شهر اللغة العربية" في البرازيل يضم مجموعة من الفعاليات اللغوية " دورات تدريبية، وندوات، ومحاضرات، ومسابقات، ومعارض ثقافية" وينظّمها المركز بدعم ومتابعة من سفارة المملكة في البرازيل، وبالتعاون مع مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية ومشاركات من المتخصصين من الجامعة الإسلامية، حيث ينفّذ المركز خلال الشهر عدداً من الدورات التدريبية في تطوير مهارات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وطرائق وإستراتيجيات تعلم اللغة الثانية، وندوتين علميتين عن واقع تعليم اللغة العربية في البرازيل والجهود السعودية في خدمة اللغة العربية، إضافة إلى المعرض السعودي عن الجهود السعودية في خدمة اللغة العربية، ومسابقات مهارات اللغة العربية لطلاب وطالبات المدارس العربية، والملتقى العلمي السعودي البرازيلي للأساتذة المتخصصين بالعربية.حيث أطلق المركز في الأسبوع الأول من هذا الشهر برنامجه في مدينة فوز دو اغواسو بدورة تطوير مهارات معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها بحضور عدد من المتدربين والمتعلمين وقدمها الدكتور تركي الملحم لمدة ثلاثة أيام.كما قدم خلال الأسبوع الأول محاضرة بعنوان: " معلم اللغة العربية لغير الناطقين بها - المهارات والكفايات " وفي الأسبوع الثاني قدم الدكتور سلمان الجابري دورة: " طرائق وإستراتيجيات تعليم اللغة الثانية للمعلمين " في مدينة فلوريانابلس، كما قدم محاضرة بعنوان " دور الأنشطة الصيفة واللاصفية في تعليم اللغة العربية " للناطقين بغيرها .واختتم الأسبوع الثاني بمسابقة القصة القصيرة ومسابقة أفضل رسالة وخصصت للطلاب في المدرسة العربية.من جانب آخر أطلق المركز برنامجه التدريبي لمعلمي اللغة العربية في أوزبكستان ويقدمه الدكتور حسن الشمراني بعنوان: " مهارات تعليم العربية لغة ثانية "، ويقدم المركز هذه البرنامج ضمن برامج التدريب الدولية التي ينشط فيها، كما أن طبيعة عمل المركز الدولية تقتضي منه تعميق الشراكات وتكثيف العمل لتحقيق الأهداف المشتركة لكل الجهات المعنية بخدمة اللغة العربية وثقافتها، ويأتي هذا البرنامج التدريبي في العاصمة الأوزبكية بمشاركة 50 متدرباً من معلمي اللغة العربية في أوزبكستان.وضمن جهوده في مجال النشر أصدر المركز العدد السابع من مجلته العلمية المحكمة " اللسانيات العربية "، ويدعو المركز المختصين والباحثين إلى المشاركة في مواضيع المجلات العلمية المحكمة التي يصدرها المركز، والاطلاع عليها بزيارة الموقع الشبكي للمركز.// انتهى //12:21ت م0033