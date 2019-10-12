نجران 13 صفر 1441هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واسنظمت كلية الطب بجامعة نجران بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب العيون، أمس، فعالية يوم البصر العالمي ٢٠١٩م، وذلك بمجمع رويال سنتر بمدينة نجران.وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للفعالية، الدكتور سعيد آل حافظ، أن الهدف من تنظيم الفعالية هو رفع درجة الوعي في المحافظة على العين وحمايتها من الأمراض المختلفة ومضاعفاتها من خلال التعريف بها، مشيراً إلى أنه تم التعريف بأهم الأمراض التي تتسيد مسببات العمى عند البالغين وكبار السن ومنها "الماء الأبيض" و"الجلوكوما" و"السكري"، محذراً كذلك من "كسل العين" بالنسبة للأطفال، وعيوب الإبصار والحول واستبعاد الإصابة بأي أمراض لا يمكن علاجها إلا في مرحلة الطفولة.وأكد أنه تم الكشف على أكثر من ٢٢٥ زائراً للفعالية وعمل بعض الفحوصات مجاناً من قبل الفريق الطبي المشارك من المستشفى الجامعي.//انتهى//12:22ت م0034