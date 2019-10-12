لندن 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 اكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيطلب من البرلمان غداً الموافقة على خطته للخروج من الاتحاد الأوروبي أو تأجيل موعد الخروج.وأبرزت الصحف نتائج المباحثات المهمة التي أجراءها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الأيرلندي ليو فارادكار وتركزت حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبخاصة التحديات الجمركية ومسألة الحدود بين إقليم إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية إيرلندا والتي أدت إلى ارتفاع الجنيه الاسترليني.وكشفت الصحف موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على منح كبير المفاوضين ميشال بارنييه الضوء الأخضر للشروع في مباحثات مكثفة مع الحكومة البريطانية بشأن مقترحاتها الجديدة للتوصل إلى اتفاق ينظم خروجها (بريكست) من التكتل نهاية الشهر الجاري.وسلطت الضوء على تداعيات دخول القوات التركية إلى شمال سوريا، مشيرة إلى سقوط عشرات القتلى، وفرار 100 ألف شخص من منازلهم وخاصة من المنطقة الحدودية وفق ما ذكرته الأمم المتحدة.وكشفت الصحف أن الفراغ الذي تركته الولايات المتحدة شمال سوريا سيوفر حاضنة لتفريخ عناصر لتنظيم داعش وجماعات أخرى إرهابية.ولفتت الانتباه إلى أمر مجلس الأمن الوطني العراقي بتشكيل لجنة للتحقيق في حالات قتل وإصابة متظاهرين ومنتسبي الأجهزة الأمنية خلال المظاهرات الأخيرة بالعراق.وأشارت الصحف إلى فوز رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بجائزة نوبل للسلام لهذا العام، وذلك لجهوده في تحقيق السلام والتعاون الدولي.// انتهى //12:27ت م0035