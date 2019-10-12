تونس 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بالمناظرة التلفزيونية بين المترشحين للدور الثاني للانتخابات الرئاسية في تونس، نبيل القروي وقيس سعيد التي جرت الليلة الماضية، حيث كتبت أن المناظرة أوفت بوعودها، وأنها ستكون أكثر أهمية وتأثيرًا على تحديد خيارات الناخبين، الذين سيتوجهون غدًا إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد لتونس.ورصدت تصريحات لمبعوث المم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة عبر فيها عن أمله في أن يسفر مؤتمر دولي الشهر المقبل تستضيفه ألمانيا عن إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يلزم القوى الأجنبية بوقف حرب بالوكالة تشهد تصعيدًا، ووضع آلية عاجلة لتطبيق حظر الأسلحة المفروض عليها.إقليميًا.. تناولت صحف السبت تواصل التوغل التركي لليوم الثالث على التوالي شمال سوريا، وإشارتها الى الانتقادات الدولية الواسعة لأنقرة جراء هذا الهجوم، الذي تسبب في مقتل عشرات المدنيين والمسلحين ونزوح جماعي لعشرات الآلاف من المدنيين.ونقلت في الإطار تصريحات لوزيرة الدولة الفرنسية لشؤون الاتحاد الأوروبي اميلي دو مونشلان أن قمة الاتحاد ستناقش في الأسبوع المقبل فرض عقوبات على تركيا بسبب العملية العسكرية.وكتبت صحف تونس عن تطلع الكرملين إلى ترتيب لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب، خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في تشيلي خلال شهر نوفمبر القادم.// انتهى //12:32ت م0036