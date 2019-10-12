عرعر 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واسكثفت بلدية محافظة العويقيلة التابعة لأمانة الحدود الشمالية جهودها الميدانية في الزراعة والنظافة وصيانة ودهان الأرصفة وتمديد شبكات الري وتجهيز الأحواض لزراعة الأشجار المزهرة ونباتات الزينة في الجزيرة الوسطية للطريق الدولي.كما قامت البلدية بإزالة المخلفات وتسوية الأراضي الفضاء داخل المحافظة, بالإضافة إلى ما تقوم به البلدية من جولات مستمرة وتكثيف الجانب الصحي والمراقبة للمنشآت الصحية، حيث قام قسم صحة البيئة بإغلاق عدد من المحلات التي لم تتقيد بالاشتراطات الصحية وتطبيق الإجراءات النظامية حيال المنشآت المخالفة.من جانب آخر يقوم قسم الرخص المهنية بالبلدية بجولات ومتابعة مستمرة على المحلات التجارية بالمحافظة.وأكد رئيس بلدية العويقيلة المهندس عبدالعزيز بن عامر الغشم أن الأعمال الجارية هي من الأعمال المناطة بها البلدية في سبيل إظهار المحافظة بالشكل الأفضل وحسب الإمكانيات المتاحة لدى البلدية.وقدم المهندس الغشم شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية على توجيهاته وحرصه الدائم على أن تحظى كافة محافظات ومدن المنطقة بالخدمات اللازمة والأعمال التطويرية مواكبة لرؤية المملكة 2030.// انتهى //12:33ت م0037