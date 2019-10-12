جدة 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واسنفّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة خلال الأسبوع الماضي " 2388 "جولة تفتيشية، شملت عدداً من المنشآت التجارية في سوق العمل، بمشاركة الجهات الرسمية، للتحقق من التزام المنشآت بقرارات التوطين.وأسفرت الجولات عن ضبط " 398 " مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وستستمر الجولات خلال الفترات الصباحية والمسائية للتأكد من مدى التزام المنشأة بقرارات التوطين .// انتهى //12:37ت م0038