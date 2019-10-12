القاهرة 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واسعقد أصحاب المعالي وزراء الخارجية العرب اجتماعًا تشاوريًا مغلقًا لهم اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة اقتصر على الوزراء ورؤساء الوفود العربية المشاركة برئاسة معالي وزير خارجية جمهورية العراق محمد علي الحكيم، وبحضور معالي أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك قبيل انطلاق الاجتماع الطارئ للوزاري العربي لبحث العدوان التركي على سوريا.ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.ويأتي انعقاد الوزاري العربي الطارئ بناءً على طلب جمهورية مصر العربية وتأييد عدة دول لبحث العدوان التركي في سوريا.وكانت الجامعة العربية قد أدانت العدوان التركي على الأراضي السورية، وأكدت في بيان سابق لها أنه يهدد بإشعال المزيد من الصراعات في شرق سوريا وشمالها، وقد يسمح باستعادة تنظيم داعش الإرهابي.// انتهى //12:55ت م0039