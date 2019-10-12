القاهرة 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم مع نظيره البحريني‫ الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، الذي يزور مصر حاليًا للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب. ‬وجرى خلال اللقاء بحث العدوان التركي على سوريا وتداعيات ذلك على مسار العملية السياسية وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، فضلًا عن بحث سُبل الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها.// انتهى //12:58ت م0040