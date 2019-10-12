الطائف 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واسنفذ فريق " جرعة أمل " التطوعي التابع لجامعة الطائف فحوصات للدم شملت 150 طالباً وطالبة ومعلماً ومعلمة في ثمانٍ مدارس " بنين وبنات " في محافظة الطائف، ضمن حملة " قطرة أمل "، الهادفة إلى التوعية بمرض فقر الدم.وأوضحت عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الطائف الدكتورة رنا بنت غازي زيني، أن حملة (قطرة أمل) التطوعية نفذت بمشاركة 62 متطوعاً ومتطوعة، واشتملت على تنفيذ محاضرات تثقيفية لطلاب التعليم العام عن أسباب فقر الدم وأخطاره وطرق علاجه والوقاية منه, مشيرةً إلى أن الحملة تضمنت كذلك عمل فحص مبكر للكشف عن فقر الدم للمستفيدين من هذه الحملة، إضافة إلى الكشف عن فصائل الدم لبعض المستفيدين الآخرين الراغبين في التعرف على فصائل دمائهم.وبينت الدكتورة زيني أن عدد الفحوصات التي قدمت للمستفيدين من خلال كلا الفحصان بلغ 150 فحصاً، فيما بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من برامج الحملة التثقيفية نحو 650 مستفيداً ومستفيدة, منوهةً باحتضان الجامعة العديد من مبادرات العمل التطوعي والخدمة المجتمعية، وأرست ممارساته في جميع أنشطتها لتحقيق رؤيتها ورسالتها التي تتوجه لخدمة المجتمع داخل وخارج أسوار الجامعة على جميع المحاور.وأكدت حرص الجامعة، ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة، على توفير جميع الإمكانيات لتحقيق أهدافها المنشودة، المتمثلة في نشر ثقافة العمل التطوعي، وحفظ حقوق المتطوع، وتنظيم العمل التطوعي وفق نظام مؤسسي تشرف عليه الجامعة.وبينت الدكتورة زيني أن البوابة الإلكترونية للعمل التطوعي تعد من أبرز إسهامات العمادة في هذا المجال، إذ تهدف إلى التعريف بأهمية العمل التطوعي ودوره في الإسهام بتحقيق رؤية (السعودية 2030) الطموحة، والتي تسعى المملكة من خلالها إلى رفع عدد المتطوعين إلى مليون متطوع قبل نهاية العام 2030.وأشارت عميدة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الطائف أن البوابة الإلكترونية تحتوي على العديد من المميزات الجديدة التي تمثل هوية الكلية وقدراتها، ليكون حلقة تواصل بين المتطوعين من شرائح المجتمع كافة والكلية.يشار إلى أن فعاليات حملة " قطرة أمل" شملت ثمان مدارس بنين وبنات في أحياء مختلفة من محافظة الطائف، وهي مدارس الشافي للبنين والبنات، والأندلس، وهوازن، وثقيف، والثانوية الثانية بالحوية، والمتوسطة الثالثة عشر بقروى، والثانوية الخامسة عشر بالقيم.// انتهى //13:23ت م0044