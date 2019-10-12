نجران 13صفر 1441 هـ الموافق 12أكتوبر 2019 م واستنفذ جامعة نجران والغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة، غداً، دورة مجانية للسيدات بعنوان "التخطيط الشخصي"، وذلك بمقر الغرفة.وتتناول الدورة عدداً من المحاور منها: التعرف على مفاهيم التخطيط الأساسية، وتعريف المتدربات على أحدث التطورات في هذا المجال، ومهارات إعداد الخطة الشخصية، وكتابة الرؤية والرسالة الشخصية، وكيفية صناعة الأهداف الذكية، واكتشاف الذات، وتحديد الأدوار، والتدريب على تنفيذ بعض التطبيقات العملية.// انتهى //13:24ت م0045