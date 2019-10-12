الباحة 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واستفقد محافظ المخواة نايف محمد الهزاني, مركز وادي نيرا التابع للمحافظة، في إطار الجولات التفقدية لمتابعة كل ما يهم المواطن والوقوف على احتياجاته.واطلع محافظ المخواة خلال جولته التفقدية على المشروعات التنموية المنفذة بالمركز والتي تحت التنفيذ .واجتمع محافظ المخواة خلال زيارته برئيس مركز وادي نيار ورئيس البلدية وتم بحث الموضوعات المتعلقة بالخدمات والمشروعات، التي يحتاجها المركز والقرى التابعة له.وأكد محافظ المخواة أن الجولة جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.// انتهى //13:33ت م0049