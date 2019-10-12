بروكسل 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واساستؤنفت المحادثات بين مفاوضي الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في بروكسل ،اليوم ،حيث شرع الجانبان في جولة من الجهود المكثفة للتوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وقد التقى كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه مع وزير البريكسيت البريطاني ستيف باركلي في بروكسل أمس واتفقا على تكثيف المناقشات.وأخبر بارنييه سفراء الاتحاد الأوروبي أنه تم تلقي تطمينات كافية من المملكة المتحدة لتحويل "المحادثات التقنية" الحالية إلى مفاوضات كاملة ستستمر خلال يومي السبت والأحد.ويواصل بارنييه اطلاع الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية على التقدم المحرز في المحادثات ، في علامة على الحذر من جانب الاتحاد الأوروبي.وظلت الحكومتان البريطانية والإيرلندية مشدودة بشأن التقدم المحرز في الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق وحول طبيعة أي موقف بريطاني تم تغييره.// انتهى //13:40ت م0050