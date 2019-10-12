الباحة 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واسينظم مركز الحي المتعلم ببني عاصم بمحافظة المخواة غداً, برنامجاً تدريبياً بعنوان "إضاءات عن المواطنة الرقمية والأمن السيبراني", وذلك بمقر المركز.ويهدف البرنامج الذي يقدمه أمين ملتقى المواطنة الرقمية والأمن السيبراني بتعليم المخواة ناصر بن محمد العُمري, إلى إثراء معارف ومهارات مرتادي مركز الحي المتعلم بالمهارات الحياتية المختلفة، وإغناء ثقافتهم بما يمكنهم من النجاح في التعامل والتكيف مع مواقف الحياة المختلفة ليكونوا عناصر فاعلة ومواطنين قادرين على التعامل الأمثل مع المعطيات التقنية, ولأهمية تشجيع الفرص لتحقيق المواطنة الرقمية والأمن السيبراني ونشر مفهومهما وتوصيف مرتكزات المواطنة الرقمية والتعريف بقوانين وتشريعات العصر الرقمي ينفذ قسم التعليم المستمر ممثلاً.وأوضح مدير المركز سعيد عبدالله العُمري أن هذا البرنامج الذي يستمر لمدة أسبوع يأتي ضمن جهود المركز في بناء مجتمع رقمي آمن وإسهاماً منه في تحقيق الأمن الرقمي, مُشيراً إلى أن الاستخدام الواسع ومن مختلف الأعمار للتطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي يعزز من أهميته.// انتهى //14:02ت م0052