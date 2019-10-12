الباحة 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واستقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الباحة غداً, خدماتها للرجال والنساء لمدة أسبوع في مركز برحرح التابع لمحافظة المندق بمنطقة الباحة، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.كما تقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".// انتهى //14:09ت م0055