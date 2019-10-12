القاهرة 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واسبدأ اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى أصحاب المعالي وزراء الخارجية العرب بناء على طلب جمهورية مصر العربية.ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.ويبحث الاجتماع العدوان التركي على الأراضي السورية.وسبق عقد الاجتماع اجتماع تشاوري لأصحاب المعالي وزراء الخارجية العرب، حضره الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.// انتهى //14:47ت م0059