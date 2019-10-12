جيزان 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واسينظم فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة جازان, بالتعاون مع مستشفى الملك فهد غداً ، حملة للتبرع بالدم، وذلك بمقر الفرع بمدينة جيزان.وأوضح مدير عام الفرع المهندس إبراهيم بن أحمد هادي أن الحملة التي تستمر لمدة يومين, وتستهدف موظفي صندوق التنمية الزراعية, تهدف إلى توعية أفراد المجتمع بأهمية التبرع بالدم وفوائدها الصحية للمتبرع، وتعزيز المبادرات الإنسانية، مشيراً الى أن الحملة تأتي ضمن البرامج والفعاليات التي ينفذها الفرع خلال العام الحالي سعياً منه للمشاركة المجتمعية وإسهام منسوبيه في الأعمال الإنسانية المتمثلة في مساعدة المرضى المحتاجين إلى نقل الدم.// انتهى //16:12ت م0080