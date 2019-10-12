الرياض 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واساختتمت اليوم منافسات بطولة كأس الاتحاد السعودي لأندية ممتاز الشباب والناشئين لكرة الطاولة التي أقيمت على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة (الشرائع) ، واستمرت 3 أيام بمشاركة أكثر من 70 لاعبا يمثلون 14 نادياً بالبطولة لفئة الشباب كل من (الأهلي – الخلود – السلام - الوطني – الفتح – مضر– الشعيب) وفي فئة الناشئين ( الأهلي – الخلود – الصقور - الوطني – الفتح – مضر– الحماده) .وأدار البطولة ( 24 ) حكما بقيادة الحكم العام محمد بن سعود الحمد ، وقد تم توزيع الأندية المشاركة إلى مجموعتين وتأهل الأول و الثاني من كل مجموعة إلى الأدوار النهائية التي تلعب بنظام خروج المغلوب .وجاءت نتائج البطولة على النحو التالي :فئة الشباب حقق النادي الأهلي المركز الأول و نادي مضر ثانياً وجاء نادي الخلود بالمركز الثالث و نادي الوطني رابعاً ، وفي فئة الناشئين حقق نادي الفتح المركز الأول واحتل نادي مضر ثانياً و نادي الخلود ثالثاً و نادي الأهلي رابعاً .وشهدت البطولة تنافس كبير بين الأندية التي تزخر بعدد كبير من اللاعبين المميزين في فئاتهم السنية وتقارب نتائج المباريات ، وتوج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد وعضو مجلس إدارة الاتحاد عبدالرحمن الراشد وعضو مجلس الإدارة سعد العتيبي وأمين عام الاتحاد السعودي لكرة الطاولة ياسر بن محمد الحبيش الفرق الفائزة بالبطولة .// انتهى //16:18ت م0081