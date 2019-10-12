الدمام 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واسكرّم مكتب التعليم بشرق الدمام "بنين" أمس الأول, طلاب مكتب "وفاء" أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين من قطاع التعليم بشرق الدمام, بحضور مدير مكتب التعليم بشرق الدمام محمد بن امبارك الزهراني، الذي رحب بأبنائه الطلاب، مؤكداً أن وزارة التعليم حريصة كل الحرص على أبناءها الطلاب وخاصة أبناء شهداء الواجب الذين قدموا حياتهم تضحية وفداء للوطن، وأبناء منسوبي التعليم المتوفين, وقدموا حياتهم ووقتهم للتعليم ولأبنائهم الطلاب.ولفت الانتباه إلى أن أقل ما يقدم لهذا الوطن هو أن نفخر بخدمة الذين يدافعون عن الوطن من أبطالنا وجنودنا البواسل الذين يبذلون التضحيات في حماية العقيدة والذود عن الوطن وكل من خدموا هذا الوطن من أبنائه ومنسوبي التعليم الذين أسهموا في بنائه ورفعته.وأكد الزهراني أن ما يقوم به مكتب "وفاء" من مساهمات وإنجازات لرعاية الطلاب رعاية مثلى تساعدهم في بناء شخصيتهم ومجابهة الحياة هو أمر يحتمه الواجب الديني والوطني والإنساني وهو جزء بسيط من مسؤوليته الاجتماعية، مثمنًا دور إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية وجهودها في رعاية أبناء شهداء الواجب وأبناء منسوبي التعليم المتوفين, مقدمًا شكره لمدير تعليم الشرقية على دعمه المتواصل ولشركاء النجاح من داخل الإدارة وخارجها.// انتهى //16:20ت م0082