تبوك 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واسنظمت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك ممثلة في اللجنة الثقافية أمس، أمسية ثقافية فنية تحت عنوان "صناعة ثقافة مسرحية", بحضور عدد كبير من المثقفين والمثقفات والمهتمين بالجانب المسرحي, وذلك بالصالة الفنية بمقر الجمعية.وتطرقت الأمسية إلى تحديد إشكاليات وأهداف المشهد المسرحي المعاصر من خلال تقييم معطياته الحالية ومنجزه خلال السنوات الماضية، وقضاياه على المستويين المحلي والخارجي.وبيّن مدير الجمعية بمنطقة تبوك ماجد بن ناشي العنزي، أن الأمسية التي تأتي دعماً للحراك الثقافي بالمنطقة قدمت طروحات نقدية وفنية بهدف نشر الثقافة المسرحية، ضمن الصناعة الثقافية والإبداعية.وفي نهاية الأمسية جرى فتح باب المداخلات والنقاشات بين الحضور والضيوف, كما قام مدير جمعية بتكريم المشاركين بالأمسية.// انتهى //16:22ت م0084