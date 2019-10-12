الرياض 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واساختتمت اليوم منافسات بطولة المملكة للمبارزة (الجولة الفضية) تحت 13 و 20 عاما ، في صالة مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، بمشاركة 80 لاعبا، وحضور المدير التنفيذي للاتحاد عبدالله السنيد .وسيطر نادي العمران على منافسات سلاح السابر تحت 13 عاما ، بعد أن حقق طه الهاشم المركز الأول وحل أحمد العمران ثانيا والحسن الشيخ ثالثا.وتوج أحمد هزازي (الجزيرة) بذهبية سلاح الابيه، وحل مشعل العودان ثانيا وأحمد النعمه ثالثا ، ونال محمد راغب (مدارس الرياض) ذهبية سلاح الفويل، وحل راشد الزهراني ثانيا وعبدالعزيز التويجري ثالثا .وفي منافسات سلاح الابيه تحت 20 سنة، حقق عمر العكاس(النهضة) المركز الأول، وجاء حسين الطويل ثانيا ونواف الخالدي ثالثا، وخطف عبدالرحمن الزهراني(النهضة) ذهبية سلاح السابر، وحل سعد البقمي ثانيا وعلي البحراني ثالثا ، في حين حصل محمد الدخيل (اكاديمية المبارز الأولمبي) على المركز الأول في سلاح الفويل، وحل علي تلاقف ثانيا ومهدي القروص ثالثا.// انتهى //16:44ت م0085