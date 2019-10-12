برلين 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واستسعى منتخبات ألمانيا وهولندا وكرواتيا إلى الاقتراب أكثر من النهائيات عندما تخوض الجولة الثامنة من تصفيات كأس أوروبا 2020 في كرة القدم غدا الاحد في ضيافة إستونيا وبيلاروسيا ضمن المجموعة الثالثة وويلز ضمن المجموعة الخامسة على التوالي .وتتقاسم هولندا وألمانيا صدارة المجموعة الثالثة مع إيرلندا الشمالية التي لعبت مباراة أكثر وتغيب عن الجولة الثامنة، لكن الأفضلية لهولندا بفارق المواجهات المباشرة.ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني مباشرة إلى النهائيات التي تقام بين يونيو ويوليو المقبلين في 12 مدينة للمرة الأولى في تاريخ البطولة وذلك بمناسبة مرور 60 عاما على النسخة الأولى التي استضافتها فرنسا عام 1960.ويملك المنتخبان الألماني والهولندي فرصة توسيع الفارق عن إيرلندا الشمالية قبل مواجهتهما للأخيرة في نوفمبر المقبل، حيث تحل الأولى ضيفة في بلفاست في 16 منه، وتستضيفها الثانية في 19 منه في الجولتين الأخيرتين.وتأمل ألمانيا في تعثر هولندا في واحدة من المباريات الثلاث المتبقية في التصفيات لضمان إنهائها في الصدارة ، فيما تطمح هولندا وصيفة بطلة دوري الأمم الصيف الماضي، إلى مواصلة صحوتها وتحقيق الفوز الرابع تواليا والخامس في التصفيات للاقتراب أكثر من العرس القاري، ورفع المعنويات قبل الرحلة التي تنتظرها الشهر المقبل إلى بلفاست .وتنتظر كرواتيا، وصيفة بطلة العالم، رحلة صعبة إلى كارديف لمواجهة ويلز في سعيها إلى تعزيز صدارة المجموعة الخامسة ، وتملك كرواتيا 13 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام سلوفاكيا التي تغيب عن هذه الجولة، وبفارق سبع نقاط عن ويلز الرابعة التي لعبت مباراة أقل ، وفي المجموعة ذاتها، تلتقي المجر مع ضيفتها أذربيجان صاحبة المركز الأخير بنقطة واحدة، في اختبار سهل نسبيا لوضع حد لخسارتين متتاليتين أمام سلوفاكيا وكرواتيا وإنعاش حظوظها في المنافسة على بطاقتي المجموعة.وفي المجموعة التاسعة تحل بلجيكا أول المتأهلين إلى النهائيات، ضيفة على كازاخستان في اختبار سهل تأمل من خلاله في مواصلة حصد العلامة الكاملة في التصفيات ، وفي المجموعة ذاتها، تسعى روسيا إلى حجز البطاقة الثانية عن المجموعة عندما تحل ضيفة على قبرص الثالثة .وتملك روسيا 18 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف بلجيكا وتحتاج إلى نقطة واحدة فقط للحاق بالأخيرة إلى النهائيات، فيما تملك قبرص 10 نقاط في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط امام كازاخستان التي تغيب عن هذه الجولة ، وفي المجموعة ذاتها تلتقي اسكتلندا الخامسة (6 نقاط) مع سان مارينو الأخيرة من دون رصيد.وفي المجموعة السابعة، تبدو بولندا المتصدرة (16 نقطة) مرشحة لفوزها الثاني تواليا والسادس في التصفيات عندما تستضيف مقدونيا، فيما تلعب سلوفينيا شريكة الأخيرة في المركز الثالث (11 نقطة لكل منهما) مع النمسا الثانية (13 نقطة).// انتهى //16:45ت م0086