براغ 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واسدخل المنتخب الإنجليزي أمس إلى مباراته مع مضيفه التشيكي وهو في موقف أكثر من جيد لحسم تأهله إلى نهائيات كأس أوروبا 2020، لكنه عاد من براغ مع خسارة أولى في التصفيات منذ 10 أعوام بخسارته 1-2، فيما بقي المنتخبان الفرنسي والتركي على المسافة ذاتها قبل مواجهتهما بعد غد الإثنين .وفي المجموعة الأولى، كان المنتخب الإنجليزي أمام فرصة أن يصبح ثاني المتأهلين إلى النهائيات بعد المنتخب البلجيكي الذي حسم بطاقته أول أمس الخميس، لو نجح اللاعبين وثغيت في تحقيق فوزهم الخامس تواليا وتجديد التفوق على مضيفهم التشيكي الذي خسر ذهابا في لندن بخماسية نظيفة .وبقيت إنجلترا التي تحل بعد غد الإثنين ضيفة على بلغاريا، في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة أمام تشيكيا بفارق المواجهتين المباشرتين، لكن الأولى خاضت 5 مباريات والثانية 6، فيما تحتل كوسوفو المركز الثالث بثماني نقاط من 5 مباريات .وفي المجموعة الثامنة، يتواجه المنتخبان الفرنسي بطل العالم والتركي بعد غد الإثنين في باريس وهما على المسافة ذاتها، وذلك بعد أن عاد الأول بفوز ثمين من عقر دار إيسلندا بهدف وحيد، إلا أنه لم يكن كافيا للانفراد بالصدارة، لأن منافسه التركي حقق فوزا على ألبانيا بنتيجة مماثلة ضمن الجولة السابعة.وحافظت تركيا على الصدارة برصيد 18 نقطة وبفارق المواجهة المباشرة أمام فرنسا بطلة العالم التى منيت على يدها بهزيمتها الوحيدة في التصفيات بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة، علما أن المنتخبين سيلتقيان في مباراة ثأرية الإثنين القادم في ملعب "ستاد دو فرانس" في ضواحي باريس في سعيهما للتأهل إلى النهائيات ، في المقابل تجمد رصيد إيسلندا عند 12 نقطة في المركز الثالث، أمام كل من ألبانيا (9) وأندورا ومولدافيا (3 لكل منهما).وفي المجموعة الثانية واصلت أوكرانيا عروضها القوية بقيادة نجم ميلان الإيالي السابق أندريه شفتشنكو، وذلك بتحقيقها فوزها الخامس تواليا من أصل 6 مباريات وجاء على حساب ضيفتها ليتوانيا 2-صفر.وتدين أوكرانيا بتجديد فوزها على ليتوانيا التي خسرت في الجولة الماضية على أرضها بثلاثية نظيفة ، ورفعت أوكرانيا رصيدها إلى 16 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن البرتغال حاملة لقب البطولة القارية، لكن الأخيرة خاضت الجمعة مباراتها الخامسة وفازت بها على لوكسمبورغ 3-صفر .وتحتل صربيا المركز الثالث في المجموعة بسبع نقاط من 5 مباريات، بفارق 4 نقاط خلف البرتغال التي حققت فوزها الثالث تواليا بعد أن استهلت التصفيات بتعادلين ، وتلعب صربيا بعد غد الاثنين مباراتها السادسة بضيافة ليتوانيا الفاقدة الأمل بالتأهل كونها قابعة في ذيل المجموعة بنقطة يتيمة من 6 مباريات.// انتهى //16:52ت م0089